З Німеччини до Сирії та Іраку виїхали понад тисячу джихадистів для підтримки ІД

Такі дані оприлюднив уряд ФРН на запит фракції Лівої партії в бундестазі.

Уряду ФРН відомо про понад одну тисячу джихадистів, які виїхали з Німеччини в напрямку Сирії та Іраку для підтримки терористичних угруповань.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на офіційну відповідь уряду на запит фракції Лівої партії в бундестазі, більше половини з них мають громадянство ФРН.

«Названі цифри означають, що число осіб, які виїхали з ФРН у райони бойових дій, знову зросло, проте значно менше, ніж два роки тому. З повідомлення також випливає, що з 2013 року 243 прихильника Курдської робочої партії (КРП) і Курдських загонів самооборони (PYD) виїхали з Німеччини, щоб надати підтримку міжнародній коаліції, яка веде боротьбу з терористичним угрупованням «Ісламська держава», - йдеться у повідомленні.

Сама КРП також вважається в Німеччині терористичною організацією.

Зазначається, що в Сирії, Іраку і Туреччини під вартою перебувають десятки німецьких ісламістів. Багато інших, в тому числі жінки й діти, вже повернулися до Німеччини. Під час формування нового уряду Німеччини після парламентських виборів 2017 року блок консервативних партій ХДС/ХСС і соціал-демократи у коаліційній угоді зафіксували, що джихадістів з подвійним громадянством, які виїжджали до «гарячих точок», слід позбавляти громадянства ФРН, якщо доведено, що вони брали участь у бойових діях на боці терористичного угруповання.

Експерт Лівої партії з внутрішньої політики Улла Йєльпке, однак, вважає, що це суперечить конституції. Вона також зазначила, що за такою логікою доведеться карати і тих німців, які воювали проти ІД на боці курдів.

Критично ставляться до позбавлення джихадистів громадянства ФРН і представники СДПН.

«Це скоріше символ, ніж розумна політика», - заявив експерт СДПН з питань внутрішніх справ Улі Грьоч, додавши, що акцентувати слід на переслідуванні винних і дерадікалізації ісламістів.

Водночас експерт ХДС з внутрішньої політики Армін Шустер вказав, що джихадиста, позбавленого громадянства ФРН, у разі спробі повернутися до країни можна бути зупинити на кордоні.