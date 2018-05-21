Переписали біографію: королівська сім'я змовчала про деякі факти з життя Меган Маркл

У біографії немає згадок про фільми з участю Маркл, про її колишнє особисте життя, а саме про те, що вона вже була заміжня.

Відразу після весілля принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл на сайті королівської родини була викладена біографія нової герцогині Сассекскої.

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Як інформує replyua.net, королівська сім'я вирішила змінити біографію Маркл, щоб підвищити її статус в очах громадськості. Зокрема, на сайті повідомляється, що Меган серйозно займалася благодійністю.

Зокрема, згадується, що вона з дитинства займалася благодійністю, працюючи на кухні, готуючи їжу для незаможних. Крім того, королівська сім'я згадала про волонтерську діяльність Маркл, але при цьому забула згадати ролі в кіно і сумнівні фото з соцмереж. Втім, в біографії повідомляється, що Маркл годувала незаможних в перервах між зйомками. У біографії немає згадок про фільми з її участю, про її колишнє особисте життя, а саме про те, що вона вже була заміжня, і до того ж, старша Гаррі на три роки.

Зазначимо, що багатьох британців обурив той факт, що ні принц Гаррі, ні сама Маркл, яка є наполовину афроамериканкою, не відмовилися від титулів, якими їх наділила королева Єлизавета II. Втім, британці вже подейкують про те, що принц Гаррі – напівкровка, а його батьком є не принц Чарльз, а конюх Джеймс, який нібито був коханцем принцеси Діани.