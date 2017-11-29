Заради заміжжя наречена принца Гаррі змінить віросповідання і отримає нове громадянство

Минулі консервативні правила британської монархії не дозволили б Меган Маркл стати нареченою принца Гаррі - завадило б і її американське громадянство, і досвід попереднього заміжжя, та віросповідання.

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На щастя, останнім часом у всіх європейських королівствах намітилася тенденція до спрощення цих правил. Так, щоб стати принцесою Уельською - такий титул Меган отримає після заміжжя, їй достатньо отримати британське громадянство і поміняти релігію, пише Hello.

Як стало відомо з офіційного повідомлення королівської канцелярії, Меган належить перейти в англіканську церкву і хреститися. Батько Меган сповідує пресвитерианство, мати - протестанство. Сама Меган, хоча і вчилася в католицькій церкві в Лос-Анджелесі, ідентифікує себе як протестант.

Також повідомляється, що відразу після вступу в шлюб з принцом Гаррі, Меган отримає британське громадянство. "Міс Меган Маркл буде слідувати всім правилам імміграції", - повідомила канцелярія. При цьому поки не уточнюється, чи збереже вона своє американське громадянство.Гостювати в рідному Лос-Анджелесі Меган після весілля зможе лише в особливих випадках, в інший час вона буде цілком і повністю зайнята благодійною і соціальною роботою, як і всі члени королівського дому.

Зазначимо, що згідно з прес-релізом палацу, весілля відбудеться в травні 2018 року і всі витрати на себе бере королівська родина. Також було оголошено, що в цю п'ятницю Гаррі і Меган виконають перше спільне зобов'язання в Ноттінгемі.

Нагадаємо, що пара познайомилася минулого літа. Офіційне підтвердження їхній роман отримав у листопаді 2016 року, коли Гаррі опублікував відкритий лист до журналістів з проханням припинити переслідування його дівчини.