Заради заміжжя наречена принца Гаррі змінить віросповідання і отримає нове громадянство
Міс Меган Маркл буде слідувати всім правилам імміграції, повідомила канцелярія. При цьому поки не уточнюється, чи збереже вона своє американське громадянство.
Минулі консервативні правила британської монархії не дозволили б Меган Маркл стати нареченою принца Гаррі - завадило б і її американське громадянство, і досвід попереднього заміжжя, та віросповідання.
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На щастя, останнім часом у всіх європейських королівствах намітилася тенденція до спрощення цих правил. Так, щоб стати принцесою Уельською - такий титул Меган отримає після заміжжя, їй достатньо отримати британське громадянство і поміняти релігію, пише Hello.
Як стало відомо з офіційного повідомлення королівської канцелярії, Меган належить перейти в англіканську церкву і хреститися. Батько Меган сповідує пресвитерианство, мати - протестанство. Сама Меган, хоча і вчилася в католицькій церкві в Лос-Анджелесі, ідентифікує себе як протестант.
Також повідомляється, що відразу після вступу в шлюб з принцом Гаррі, Меган отримає британське громадянство. "Міс Меган Маркл буде слідувати всім правилам імміграції", - повідомила канцелярія. При цьому поки не уточнюється, чи збереже вона своє американське громадянство.Гостювати в рідному Лос-Анджелесі Меган після весілля зможе лише в особливих випадках, в інший час вона буде цілком і повністю зайнята благодійною і соціальною роботою, як і всі члени королівського дому.
Зазначимо, що згідно з прес-релізом палацу, весілля відбудеться в травні 2018 року і всі витрати на себе бере королівська родина. Також було оголошено, що в цю п'ятницю Гаррі і Меган виконають перше спільне зобов'язання в Ноттінгемі.
Нагадаємо, що пара познайомилася минулого літа. Офіційне підтвердження їхній роман отримав у листопаді 2016 року, коли Гаррі опублікував відкритий лист до журналістів з проханням припинити переслідування його дівчини.