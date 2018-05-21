Сирійська армія вперше за шість років взяла під повний контроль столицю Дамаск

Башар Асад вперше за шість років контролює всі райони сирійської столиці. Бойовики ІД покинули місто на автобусах.

Збройні сили, підконтрольні президенту Сирії Башару Асаду, взяли під контроль останні райони на півдні Дамаска, раніше утримувані терористичною організацією "Ісламська держава".

Про це в понеділок, 21 травня, повідомляють представники опозиційного "Сирійської наглядової ради з прав людини" (SOHR). Таким чином, столиця Сирії вперше за шість років повністю знаходиться під контролем Асада, пише DW.

Збройні формування ІД покинули південь Дамаска за угодою з сирійською армією - їм надали 32 автобуси, які вивезли їх у райони центральної Сирії 1600 осіб.

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У середині квітня сирійська армія після запеклих боїв встановила контроль над Східною Гутою. Це місто під Дамаском, за даними Міноборони РФ, покинули більше 21 тисячі осіб, яких вивезли на автобусах.

Військові успіхи сирійських військ супроводжуються різкою критикою режиму Асада з боку країн Євросоюзу і США. Зокрема, міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас (Heiko Maas) виключив можливість довгострокового врегулювання конфлікту в Сирії за участю Асада.

"Спочатку потрібно шукати рішення з усіма тими, хто має вплив у регіоні, однак ніхто не може уявити собі, що частиною такого рішення може бути людина, що застосовує хімічну зброю проти власного народу", - сказав Мас.