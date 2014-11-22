Росія зайняла перше місце в світі за кількістю поліцейських на душу населення

Такі дані наводить «Ехо Москви» з посиланням на британську газету The Independent.

На 100 тисяч росіян припадає в середньому 565 співробітників МВС. Помітно відстає від Росії за цими показниками Туреччина. Там на ті ж 100 тисяч громадян 475 правоохоронців.

Третє місце в рейтингу зайняла Італія. У топ-10 «поліцейських держав» потрапили також Португалія і Гонконг, Казахстан, Алжир, Болгарія, Словаччина і Чехія.

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Сайт The Inpdendent посилається на американське агентство Блумберг, яке ще рік тому публікувало аналогічний рейтинг повністю.

У ньому враховувалися країни з населенням понад 5 мільйонів осіб. Дослідження ґрунтувалося на даних управління ООН з наркотиків і злочинності. Під поліцейськими фахівці міжнародної організації мають на увазі всіх, хто працює в державних структурах і відповідає за профілактику, виявлення та розслідування злочинів.

У дослідженні, проведеному ООН, не враховувалася статистика з Білорусі, Північної Кореї та Узбекистану.

Голова координаційної ради профспілки співробітників поліції Москви, капітан міліції у відставці Михайло Пашкин вважає, що 565 правоохоронців на сто тисяч жителів, дійсно велика цифра і говорить це про те, що в РФ не діє закон. Пашкин зазначив, що ще одна велика проблема поліцейських це паперова тяганина.