Трампу заборонили блокувати користувачів у Twitter

Представник департаменту юстиції США, який відстоював право Трампа на вибір аудиторії для власних майданчиків у соцмережах, заявив, що відомство не погоджується з рішенням суду і "готується до наступних кроків".

Суд в Нью-Йорку заборонив президенту США Дональду Трампу блокувати в Twitter користувачів, які критикують його рішення.

Про це повідомляє "Новое время", посилаючись на NBC News.

"Ми дотримуємося думки, що аккаунт @realDonaldTrump - це інтерактивний простір, де багато користувачів безпосередньо отримують доступ до повідомлень президента. І, відповідно до доктрини, прийнятої Верховним судом, такий простір є "публічним форумом", і блокування позивачів на підставі їхніх політичних поглядів є дискримінацією і порушує Першу поправку (що захищає свободу слова і самовираження)", - повідомила суддя Наомі Рейс Бучвалд.

Представник департаменту юстиції США, який відстоював право Трампа на вибір аудиторії для власних майданчиків у соцмережах, заявив, що відомство не погоджується з рішенням суду і "готується до наступних кроків".

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Як повідомляється, позов проти Трампа і представників його адміністрації було подано в липні 2017 року правозахисною організацією Knight First Amendment Institute.

Організація представляла сімох користувачів Twitter, яким був закритий доступ до сторінки нинішнього президента США в зв'язку з політичною полемікою. У заяві говорилося, що блокуючи підписників у Twitter, Трамп порушує положення Першої поправки до Конституції США, що гарантує право на свободу слова і вираження протесту.

"Ми задоволені рішенням суду. Практика президента щодо блокування критиків у Twitter є згубною і неконституційною, і ми сподіваємося, що це рішення призведе до її припинення", - заявив виконавчий директор Knight Institute Джаміль Джаффер.