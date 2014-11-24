Суттєві розбіжності на переговорах щодо ядерної програми Ірану зберігаються - Обама



Про це заявив президент США Барак Обама в інтерв`ю в ефірі телекомпанії ABC, показаному 23 листопада, передає ТАСС.

”Доброю новиною є те, що попередня домовленість, якої ми досягли, дійсно призвела до зупинки розвитку іранської ядерної програми. У деяких випадках були навіть зроблені кроки назад стосовно того, що вони робили, зокрема, у сфері накопичення запасів і збагачення урану”, - сказав Обама.

За його словами, ”в цьому відношенні був досягнутий успіх, і Іран дотримується умов домовленості”. ”Тепер питання в тому, чи зможемо ми досягти постійної домовленості. І ще зберігаються значні розбіжності (у позиціях)”, - додав американський президент.

Обама зазначив, що завданням США на цих переговорах є досягнення угоди, при якому Тегеран повністю припинив би розвиток цілого ряду напрямків у свій ядерній програмі, що дозволяють йому отримати ядерну зброю. Натомість - при виконанні цих умов - режим діючих в даний час відносно цієї країни санкцій могло би бути послаблено.

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”Думаю, що Іран хотів би негайного припинення цих санкцій, але щоб при цьому не були повністю перекриті деякі напрямки (реалізації ядерної програми). Ми не можемо на це піти”, - сказав Обама.

Таким чином, за словами президента, гарною новиною є те, що переговори тривають, і ”зберігається міжнародна коаліція, наявність якої забезпечило таку ефективність цих санкцій”. У цьому контексті президент згадав роботу групи ”п`ять плюс один” (”шістка”, п`ять постійних членів Рб ООН і Німеччина) і, зокрема, взаємодія з іранської ядерної програми з Росією і Китаєм, в якому ”часто виникає напруженість”.

”Останнім часом у нас виникла серйозна напруженість (у відносинах) з Росією. Тим не менш, вони визнали, що наша позиція (щодо іранської ядерної програми) є справедливою”, - зазначив глава Білого дому.

”Питання тепер в тому, чи зможе Іран сказати ”так”. У них є свої прихильники жорсткої лінії”, - додав президент.