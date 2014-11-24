Анджеліна Джолі завершує свою акторську кар'єру

Своє майбутнє Анджеліна Джолі бачить в якості режисера і письменника, передає ТАСС з посиланням на Mail On Sunday.

Видання наводить витримки з новітнього інтерв'ю Джолі журналу DuJour, в якому вона заявила, що завершує свою акторську кар'єру.

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"Я ніколи не відчувала себе впевнено перед кінокамерою і ніколи не любила зніматися. Я ніколи не думала, що зможу бути режисером, але зараз я вважаю, що зумію", - сказала Джолі.

При цьому на запитання, чи припиняє вона повністю свою акторську кар'єру, зірка Голлівуду відповіла: "Абсолютно".