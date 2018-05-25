Побачити вухо Ван Гога і прогулятися всередині органів людини: топ-5 незвичайних музеїв світу (відео)

У світі є багато дивних музеїв, про які багато хто навіть не здогадується.

З найбільш незвичними пропонуємо вам познайомитись в нашій добірці.

Німеччина - «Музей брехні»

Експонати музею - плід фантазії художника Райнхард Цабка. Тут є вухо Ван Гога, шафа Елвіса, килим-літак і багато іншого. Усі експонати – підробка, в музеї немає жодного оригіналу.

Хорватія - «Музей розбитих сердець»

Музей заснувала розлучена пара, яка зневірилася у стосунках. В експозиції речі, які пов’язані з екс-коханими. Це іграшки, листи, весільні сукні і навіть сокира. Для тих, хто залишився без половинки музей став своєрідною терапією.

Читайте такожНатюрморти Малих голландців і морські міражі: що цікавого в Норвегії - історія української туристки

Нідерланди - «Музей людського тіла»

В музеї можна прогулятися всередині 35-метрового тіла людини. Побувати в усіх органах і побачити внутрішні процеси в 3D-окулярах. Музей добре видно з автодороги Амстердам – Гаага.

Україна – «Музей мікромініатюр»

Кожен експонат в музеї унікальний і неповторний. Троянда у людській волосині чи караван верблюдів, який помістився у вушку голки. В музеї можна побачити найменшу у світі книгу - «Кобзар» Шевченка розміром 0,6 мм². Автор міні-чудес Микола Сядристий на кожну мініатюру витрачав близько 3 років.

Мексика – «Підводний музей Муза»

Прямо в Карибському морі на глибині 10 метрів встановлено 450 скульптур. Кожен постамент виготовлений в натуральну величину. Підводний музей «Муза» вважають одним з найбільших у світі. Оглянути підводну експозицію можна тільки з аквалангом.