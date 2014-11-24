У Росії зростають антиамериканські настрої - опитування

У Росії зростають антиамериканські настрої: 37% росіян заявили, що негативно ставляться до США, що є історичним мінімумом з 2001 року (тоді 17% висловилися про негативне ставлення). Позитивно до США ставляться лише 11% респондентів, ще 46% - нейтрально.

Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного Фондом «Общественное мнение».

Більшість росіян (78%) вважають, що сьогодні США відіграють у світі "швидше негативну роль", тільки 7% вважають її "скоріше позитивною".

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Також 64% респондентів зазначили, що відносини між РФ і США є поганими, лише 3% назвали їх хорошими. На думку більшості опитаних (70%), відносини між двома країнами за останній рік погіршились. При цьому, 53% росіян покладають провину (37% - частково, 16% - повністю) на США. Лише 1% вважає, що відносини між країнами погіршилися виключно через політику РФ.

Лише половина опитаних (50%) вважають, що керівництво Росії має прагнути налагодити відносини з США, 16% вважають, що цього не потрібно робити зовсім, 33% вагалися з відповіддю. У поліпшення відносин між двома країнами вірить всього 13%, погіршень очікують 12%.

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Також 40% росіян заявили, що негативно ставляться до президента США Барака Обами. В квітні 2011 року таких було всього 8%.

Опитування охопило громадян РФ від 18 років і старше, дата проведення - 16 листопада 2014. У ньому взяли участь 43 суб'єкта РФ, 100 населених пунктів, 1500 респондентів. Інтерв'ю за місцем проживання. Статпохибка не перевищує 3,6%.