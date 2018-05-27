Лідери Південної Кореї та КНДР домовились про регулярні зустрічі

Кім Чен Ин заявив про намір взяти участь у саміті 12 червня, попри те, що раніше президент США скасував його.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін в ході неанонсованих переговорів 26 травня, домовилися про необхідність "регулярних" зустрічей.

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Як повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на північнокорейські ЗМІ, таким чином сторони хочуть пожвавити діалог та обмін думками. Наступна зустріч лідерів країн має відбутись вже 1 червня.

Зазначається, що Кім Чен Ин подякував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну за допомогу в організації саміту 12 червня в Сінгапурі.

Кім Чен Ин також заявив про твердий намір взяти участь у цих переговорах, попри те, що раніше президент США Дональд Трамп скасував їх.

Мун Чже Ін, в свою чергу, закликав Пхеньян та Вашингтон усунути "непорозуміння шляхом прямої комунікації". Він наполягає на активізації інтенсивної підготовки до саміту 12 червня, аби в його ході покласти край "історії воєн і конфронтації".

За словами президента Південної Кореї, Кім Чен Ин готовий до "повної денуклеаризації", хоча і побоюється, чи не загрожує це існуванню його режиму.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. На зустрічі мало обговорюватись питання ядерного роззброєння Північної Кореї.

Відмову від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, виявленою Кім Чен Ином в його нещодавніх заявах на адресу Вашингтона.

Згодом Трамп заявив, що можливість для проведення 12 червня зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином все ще зберігається.