Росії бракує сировини для крабових паличок
Россільгоспнагляд зафіксував дефіцит сировини для охолоджених крабових паличок через заборону постачання зі США і готовий відкрити для виробників альтернативні джерела сировини.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на помічника керівника відомства Олексія Алексєєнко.
"Нам треба оцінити можливості потенційних підприємств-постачальників та рівень їхньої безпеки, якщо в країнах є працездатна ветеринарна служба, то ми можемо навіть відкрити поставки під її гарантії, якщо є сумніви - можемо надіслати своїх інспекторів", - сказав він.
Читайте такожУ Росії - дефіцит солі через зрив поставок з ДонбасуСполучені Штати були основним постачальником мінтайного сурімі, з якого виготовляються охолоджені крабові палички високої якості, пояснив виконавчий директор Рибного союзу Сергій Гудков.
"Після ембарго нас повністю відрізали від ринку якісного сурімі, але навіть сировини з середньою якістю з Південно-Східної Азії не вистачає", - пояснив він. Російська сировина дорожча за американську, а за якістю поступається їй і підходить для виготовлення тільки замороженої імітації крабового м'яса", - уточнив Гудков.