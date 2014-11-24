ПА НАТО закликає Росію виконати Мінські домовленості



Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція „Підтримка українських суверенітету та демократії” була одностайно підтримана сьогодні в Гаазі в рамках засідання Парламентської асамблеї НАТО. Резолюцію підготував депутат Вітольд Вашжиковський (Польща).

Представляючи резолюцію, політик наголосив, що Україна стоїть перед зовнішніми та внутрішніми загрозами, включаючи російську військову агресію.

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„Документ засуджує порушення Росією міжнародного права та дії, які підтримують конфлікт на сході України. Поки Москва не покаже своє бажання поважати міжнародне право, альтернативи продовжувати політику санкцій щодо Москви немає. Резолюція закликає Росію імплементувати Мінські домовленості, відвести (війська) зі сходу України та покласти край незаконній анексії та окупації Криму”, - заявив Вашжиковський.

При цьому він висловив впевненість, що „євроатлантична спільнота має моральне та стратегічне зобов’язання допомогти Україні”. „Українці вже зробити багато значних кроків і заслужили нашу повагу. Вони обрали відповідальних лідерів, вони довели скептикам, що Україна ніколи не притісняла і не буде притісняти своїх російськомовних громадян чи етнічні меншини. Вони також продемонстрували відданість захищати свою свободу та європейський вибір. Я впевнений, що драматичні події 2013 та 2014 років поставили Україну на правильний та незворотний шлях, геть від радянського минулого та назустріч європейському майбутньому. Ми повинні допомогти Україні імплементувати цей позитивний сценарій”, - наголосив Вашжиковський.