Представники НАТО зберуться в Брюсселі 2 грудня
00:51, 25 листопада 2014Світ
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Зустріч міністрів закордонних справ 28 країн НАТО щодо ситуації в Україні відбудеться 2 грудня в Брюсселі
REUTERS
Про це повідомили сьогодні в прес-службі Північноатлантичного альянсу, передає ТАСС.
Як очікується, одним з основних питань порядку денного засідання стане ситуація в Україні.
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