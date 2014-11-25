Представники НАТО зберуться в Брюсселі 2 грудня

00:51, 25 листопада 2014
Світ
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Зустріч міністрів закордонних справ 28 країн НАТО щодо ситуації в Україні відбудеться 2 грудня в Брюсселі

REUTERS

Про це повідомили сьогодні в прес-службі Північноатлантичного альянсу, передає ТАСС.

Як очікується, одним з основних питань порядку денного засідання стане ситуація в Україні.

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