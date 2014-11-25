Представники НАТО зберуться в Брюсселі 2 грудня

Зустріч міністрів закордонних справ 28 країн НАТО щодо ситуації в Україні відбудеться 2 грудня в Брюсселі

Про це повідомили сьогодні в прес-службі Північноатлантичного альянсу, передає ТАСС. Як очікується, одним з основних питань порядку денного засідання стане ситуація в Україні. Читайте такожСтолтенберг знову закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

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