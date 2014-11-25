Москва потерпає від потужних пожеж: згорів дитячий садочок

У східній частині міста загорівся експериментальний завод машинобудування, йдеться у сюжеті ТСН.

Площа пожежі становила близько 2000 квадратних метрів, приборкати полум'я намагалася майже сотня вогнеборців.

Читайте такожПожежу в офісній будівлі на Подолі в Києві загасили (фото)

Тим часом, у південній частині міста спалахнув науково-дослідний інститут вакуумної техніки. Підчас гасіння стався вибух, який зруйнував частину будівлі. Із прилеглих будинків евакуювали три десятки мешканців.

і А в центрі Москви згорів дитячий садочок. Вогонь повністю охопив старовинну дерев'яну будівлю і знищив частину приміщення. Про жертви не повідомляють. Причини займань поки не встановили.

<cke:embed src="http://tsn.ua/bin/player/embed.php/384586801" type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="480 allowfullscreen=" true'="" allowscriptaccess="always">