Трамп розповів про шпигуна в його передвиборчому штабі

На його думку, керівництво Федерального бюро розслідувань впровадило шпигуна в його передвиборний штаб.

Американський президент Дональд Трамп висловив впевненість, що керівництво Федерального бюро розслідувань (ФБР) впровадило шпигуна в його передвиборний штаб в ході президентської кампанії 2016 року.

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«У них були люди, які проникли в нашу кампанію, - розповів президент, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Теннессі.- Можете собі уявити, що люди проникали в нашу кампанію?», передає телеканал Fox News.

На початку травня американські ЗМІ розповсюдили список із 44 питань, які спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує «російську справу» стосовно передвиборної команди Дональда Трампа, хотів би поставити президенту. Вони стосуються ходу передвиборної кампанії президента, зв'язків його компанії Trump Organization з російськими громадянами і фірмами, а також того, наскільки повну інформацію мав майбутній президент про діяльність своїх юристів, зокрема, Майкла Коена. Пізніше Трамп заявив, що був би готовий зустрітися зі спецпрокурором, якщо б вважав його розслідування справедливим.