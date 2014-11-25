Лукашенко звільнив міністра оборони Білорусі

Про це повідомляє прес-служба білоруського президента, передає "Белта".

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Генерал-лейтенант Юрій Жадобін звільнений з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми, сказано в повідомленні.

Юрій Жадобін займав пост глави військового відомства Білорусії з грудня 2009 року. До того був головою Комітету держбезпеки та держсекретарем Ради безпеки Білорусі.