Лукашенко звільнив міністра оборони Білорусі
13:03, 25 листопада 2014Світ
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку міністра оборони країни Юрія Жадобіна.
Лукашенко звільнив міністра оборони / фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба білоруського президента, передає "Белта".
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Генерал-лейтенант Юрій Жадобін звільнений з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми, сказано в повідомленні.
Юрій Жадобін займав пост глави військового відомства Білорусії з грудня 2009 року. До того був головою Комітету держбезпеки та держсекретарем Ради безпеки Білорусі.
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