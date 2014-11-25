Greenpeace вимагає вимкнути старі французькі АЕС через загрозу терактів

Міжнародна екологічна організація Greenpeace закликала тимчасово зупинити дві французькі атомні електростанції у Катеномі і Фесенхаймі у зв’язку з можливою загрозою теракту. Як повідомляє у вівторок, 25 листопада, інформаційна агенція dpa, причиною такої вимоги стали польоти близько 30 безпілотних літальних апаратів над французькими ядерними об’єктами, які були зафіксовані впродовж кількох останніх тижнів, пише Deutsche Welle.

"Застарілі ядерні об’єкти повинні бути відключені, доки не з’ясується походження безпілотників", - ідеться у заяві, що базується на основі спеціального дослідження, проведеного експертами Greenpeace. Екологи зазначають, що старі ядерні об’єкти не захищені належним чином на випадок нападу, і це становить загрозу не лише для Франції, а й для всієї Європи.

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Французькі атомні електростанції розташовані в 19 містах, польоти над ними заборонені. Раніше ядерні експерти заявляли, що помічені над деякими ядерними об’єктами безпілотники були кількох типів, розмір деяких з них дозволяв переносити бомби. За непідтвердженою інформацією, повідомляє dpa, відповідні французькі служби вже встановили біля атомних електростанцій "низку технічних пристроїв", таких як військові радари.

На думку Greenpeace, цього, однак, замало. "Це очевидно, що органи безпеки не можуть ані виявити, ані попередити такі польоти", - заявив експерт Greenpeace з атомної енергетики Хайнц Штімаль.