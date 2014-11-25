Главою Пентагону вперше може стати жінка - ЗМІ
Крім Мішель Флурной, у політичних колах Вашингтона називають кандидатури сенатора-демократа з Род-Айленда Джека Ріда і Ештона Картера, який так само, як і Флурной, в минулому служив заступником міністра оборони.
Про це пише The Christian Science Monitor.
Крім неї, у політичних колах Вашингтона називають кандидатури сенатора-демократа з Род-Айленда Джека Ріда і Ештона Картера, який так само, як і Флурной, в минулому служив заступником міністра оборони. Мішель Флурной займала пост заступника міністра оборони США з 2009 по 2012 рік, Ештон Картер - з 2011 по 2013 рік.
Мішель Флурной широко відома і шанована у зовнішньополітичних і оборонних американських колах. Свідченням є її кар'єра в Пентагоні, де вона впевнено випередила багатьох стройових командирів, ставши заступником міністра з політичних питань і фактично - третьою особою в міністерстві.
Читайте такожОбама заперечує відставку Хейгела з політичних мотивів
За словами колишнього міністра оборони Роберта Гейтса, "вона була обличчям Пентагону з усіх питань політики, включаючи Ірак, Афганістан і навіть операцію зі знищення бен Ладена". Інший екс-глава Пентагону Леон Панетта висловлюється про неї, як про один з найважливіших радників, які були у нього на посаді міністра оборони.
Якщо Мішель Флурной очолить військове відомство США, то вона буде першою жінкою на цій посаді.