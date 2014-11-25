Главою Пентагону вперше може стати жінка - ЗМІ

Про це пише The Christian Science Monitor.

Крім неї, у політичних колах Вашингтона називають кандидатури сенатора-демократа з Род-Айленда Джека Ріда і Ештона Картера, який так само, як і Флурной, в минулому служив заступником міністра оборони. Мішель Флурной займала пост заступника міністра оборони США з 2009 по 2012 рік, Ештон Картер - з 2011 по 2013 рік.

Мішель Флурной широко відома і шанована у зовнішньополітичних і оборонних американських колах. Свідченням є її кар'єра в Пентагоні, де вона впевнено випередила багатьох стройових командирів, ставши заступником міністра з політичних питань і фактично - третьою особою в міністерстві.

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За словами колишнього міністра оборони Роберта Гейтса, "вона була обличчям Пентагону з усіх питань політики, включаючи Ірак, Афганістан і навіть операцію зі знищення бен Ладена". Інший екс-глава Пентагону Леон Панетта висловлюється про неї, як про один з найважливіших радників, які були у нього на посаді міністра оборони.

Якщо Мішель Флурной очолить військове відомство США, то вона буде першою жінкою на цій посаді.