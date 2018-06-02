Прем'єр Британії Мей витратила на стеження за Ассанжем $17,6 мільйона - WikiLeaks
Витрати на стеження за засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем перевищують витрати на розслідування спецпрокурором Робертом Мюллером «російської справи». З таким твердженням виступила WikiLeaks.
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«Тереза Мей в якості глави МВС, а потім на посту прем'єр-міністра витратила більше грошей на операції, спрямовані проти Джуліана Ассанжа, ніж США витратили в сумі на розслідування Мюллера, яке, як стало відомо, коштувало $17 млн»,- йдеться в повідомленні в Twitter. За даними WikiLeaks, витрати Великобританії тільки на спостереження поліцією за засновником організації досягли 13,2 млн фунтів стерлінгів ($17,6 млн), передає kommersant.ru.
Ассанж переховується на території посольства Еквадору, оскільки поза його стінами засновнику WikiLeaks загрожує арешт через неявку в суд у справі про зґвалтування. Сама справа була закрита в травні 2017 року.