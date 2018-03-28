Посольство Еквадору в Лондоні відключило Ассанжу зв'язок із зовнішнім світом через твіти про Росію

В кінці 2017 року Ассанж дав уряду Еквадору зобов'язання не поширювати повідомлення, які передбачали б втручання у відносини з іншими державами.

Засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який переховується у посольстві Еквадору в Лондоні, позбавили усіх засобів зв'язку за порушення раніше прийнятих домовленостей. Таке рішення прийняв уряд Еквадору, текст меморандуму опублікований в Twitter міністерства зв'язку Еквадору.

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"Уряд Еквадору призупинив роботу всіх систем, які дозволяють Джуліану Ассанжу спілкуватися із зовнішнім світом. <...> Дана міра прийнята у зв'язку з невиконанням з боку Ассанжа письмового зобов'язання, даного уряду в кінці 2017 року, в якому він обіцяв не поширювати повідомлення, які передбачали б втручання у відносини з іншими державами", - цитує видання Metro Ecuador повідомлення міністерства зв'язку Еквадору, передає РБК.

При цьому видання посилається на твіти Ассанжа, опубліковані 26 березня. В них він вказує, що вина Кремля в отруєнні Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері не доведена. Висилка російських дипломатів, про яку оголосили деякі країни, тільки допоможе Кремлю і далі просувати свою версію про змову на чолі з США проти Росії, написав Ассанж.

Ассанж з 2012 року знаходиться на території посольства Еквадору в Лондоні. Він попросив політичного притулку, оскільки побоювався екстрадиції до США, де проти нього йшло розслідування за розголошення секретної інформації в матеріалах WikiLeaks. Покинути посольство Еквадору він не може, так як у Британії видано діючий ордер на його арешт.

Як повідомляв УНІАН, раніше за твітів Ассанжа Еквадор пригрозив вигнати його зі свого посольства в Лондоні.