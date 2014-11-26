Влада Москви відслідковуватиме участь медиків в акціях протесту (документ)

Вчора російські медики виклали у соцмережі фото документа, з якого випливає, що керівників лікарень Москви зобов'язали повідомляти про участь своїх підлеглих в акціях протесту.

Постанову, підписана першим заступником керівника Департаменту охорони здоров'я міста Москви Потекаєвим, виклала в спільноту «Всеросійська акція: за безкоштовну медицину!» одна з лідерів протесту медиків у Москві Алла Фролова, пише "Дощ". «При наявності відомостей про очікуване проведення вищезгаданих заходів (акцій протесту - ред.), необхідно інформувати Департамент охорони здоров'я міста Москви», - йдеться в документі. Читайте такожНємцов: Путін збирається правити Росією до 2024 рокуПостанову адресовано «керівникам медичних організацій державної системи міста Москви». публікаціяАлли Фролової.

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