Смоленська трагедія: на корпусі літака Качинського знайшли сліди вибухівки

Немає ніякої інформації або доказів, які б свідчили про наявність вибухових речовин у ґрунті на місці падіння літака.

На елементах корпусу польського літака Ту-154М, який розбився під Смоленськом у 2010 році, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки.

Про це йдеться в заяві польської підкомісії Міністерства оборони з розслідування Смоленської катастрофи, повідомляє Українська правда з посиланням на RMF24.pl.

Підкомісія оголосила про завершення огляду і аналізу доказів, що є в розпорядженні Комітету з місця катастрофи літака екс-президента Леха Качинського.

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"Згідно з отриманими доказами, на багатьох фрагментах літака, а також на тілі принаймні однієї жертви, які досліджувалися спеціальними пристроями, зокрема і хроматографічним методом, виявлено наявність вибухових матеріалів", - йдеться у заяві.

Підкомісія також прийшла до висновку, що немає ніякої інформації або доказів, які б свідчили про наявність вибухових речовин у ґрунті на місці падіння літака.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Польщі оприлюднили технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи. У звіті вказується, що літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту, що розбився в Росії у 2010 році, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.