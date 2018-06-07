До Конгресу США внесено різку резолюцію проти проведення ЧС-2018 у Росії

Конгресмени закликають Міжнародну федерацію футболу пояснити проведення чемпіонату в Росії, яка перебуває під міжнародними санкціями за агресію проти України та окупацію Криму.

У Конгресі США представили двопартійну резолюцію, що засуджує проведення в Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Посольство України в США.

«У документі, представленому групою конгресменів на чолі зі співголовою Конгресового українського кокусу Марсі Каптур та членом Комітету закордонних справ Палати представників Еліаною Рос-Летінен, засуджується порушення Росією міжнародного права, зокрема триваючі дестабілізуючі дії Кремля в Україні та регіоні, а також цінностей, на яких заснована ФІФА», - йдеться у повідомленні.

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Конгресмени нагадують, що російська агресія і триваюча незаконна окупація частин території України призвели до загибелі понад 10 тисяч осіб, 1,6 мільйона осіб стали переселенцями, а кримських татар переслідують.

У резолюції наголошується, що США та міжнародне співтовариство мають продовжувати робити так, щоб Росія відповіла за свої вчинки і зазнала покарання за порушення міжнародного права, а також вживати заходів для попередження подальших дестабілізуючих дій Кремля.

Американські законодавці закликають Міжнародну федерацію футболу надати детальні публічні роз’яснення, чому вона продовжує планувати проведення чемпіонату в Росії, беручи до уваги те, що РФ залишається під міжнародними санкціями за агресію проти України та окупацію Криму.

Як відомо, чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде з 14 червня по 15 липня в 11 російських містах.