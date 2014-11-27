ЗМІ: Нова Зеландія негласно приєдналася до санкцій проти РФ

Про це пише газета "Комерсант". За даними видання, місцеві банки слідом за австралійськими закрили кореспондентські рахунки низки російських держбанків з санкційного списку, в тому числі Газпромбанку і Зовнішекономбанку, які тепер змушені проводити клієнтські розрахунки в австралійських і новозеландських доларах через посередників.

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Джерело видання в одному із держбанків, які опинилися під санкціями, повідомило, що вони відчувають складності на австралійському і новозеландському ринках. "Серйозно посилені вимоги до чистоти операцій, а в ряді випадків контрагенти і зовсім закрили коррахунки російських фінансових інститутів. Наші банки змушені проводити операції з валютами цих країн через посередників", - пояснив співрозмовник видання.

Проблеми, за його словами, виникли ще влітку, коли уряд Австралії розширив санкції (зараз в чорних списках 113 росіян і 32 юридичні особи). "Ще гірша ситуація стала восени після чергової хвилі санкцій, коли, зокрема, був обмежений доступ держбанків на австралійський ринок капіталу",- додав співрозмовник, зазначивши, що аналогічні заходи прийняли і банки з Нової Зеландії, яка офіційно до санкцій не приєднувалася.

Нагадаємо, з березня 2014 року щодо Росії було введено кілька пакетів санкцій, спочатку точкових, спрямованих проти окремих осіб, а потім і більш широких, що зачіпають цілі сектори економіки. 29 липня Мінфін США оголосив про введення санкцій проти Банку Москви, ВТБ і Россільгоспбанку, а також Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ.