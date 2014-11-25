Екс-президент Європарламенту назвав можливе скасування санкцій щодо Росії «катастрофою»

Таку позицію Кокс висловив у Брюсселі під час конференції, присвяченій Україні, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, що ЄС може зробити більше для України для вирішення кризи.

За словами політика, він належить до тієї категорії, яка вважає санкції важливими.

„Перш за все, вони сигналізують, що є щось, з чим ми не погоджуємося. І якщо ти не спроможний сигналізувати про свою незгоду, то ти ризикуєш якось з цим погодитися. Це важливо. Друге – загрози зростатимуть, санкції мають посилюватися. Це свого роду корисний сигнал, що плата за дії асоціюється із санкціями, які коштують російській економіці та європейській. Принципи санкцій важливі”, - сказав Кокс.

Політик пояснив, що назвав це першим пріоритетом у відповіді на поставлене запитання тому, що він вже бачить дискусію в деяких державах-членах ЄС та серед окремих політичних лідерів щодо скасування санкцій. „Якого роду сигнал це дасть? Скасування санкцій буде катастрофою”, - переконаний він.

Читайте такожМіністр фінансів РФ оцінив втрати економіки через санкції та нафту у $140 млрд на рік

Кокс наголосив, що в Європі „дуже багато говорять про те, що робити далі, що робити завтра, як повернутися до справ з Росією”. „Так, давайте повернемося до справ з Росією, але не за будь-яку ціну. Європа цінностей має значення”, - підкреслив політик.

Екс-президент ЄП розкритикував зовнішню політику ЄС, яка, за його словами, є „слабкою”. „Зараз Україна надзвичайно вразлива. Зовнішня політика ЄС є слабкою політикою. Нам потрібен чіткий сигнал, що вільна і ліберальна Європа може мобілізувати всіх”, - сказав Кокс.

Крім того, політик вважає, що у ЄС повинна бути стратегія. „Стратегія не повинна вирішувати далеко наперед, але бути ширшою та глибшою. Якщо Захід не може прийти з більш гнучким пакетом макроекономічної допомоги, то існує ризик, що Україна зітнеться з дефолтом”, - припустив він.

При цьому Кокс зауважив, що „кожного разу, коли ми бачимо кризу, в якій є економічний вимір, але ти не був спроможний відреагувати, це буде коштувати тобі набагато дорожче пізніше”.

Читайте такожПослаблення санкцій проти РФ не відбудеться до виведення військ з України - Байден

Екс-президент також висловився за перегляд політики «Східного партнерства». „Якщо подивитися на «Східне партнерство», то Грузія має Південну Осетію як заморожений конфлікт, Молдова – Придністров’я, Вірменія та Азербайджан роблять все, що їм скаже Путін, і хоча вони сидять за столом, але не є гравцями. Ця вся політика вимагає перегляду”, - вважає Кокс.

Він також торкнувся питання перспективи членства України в ЄС. При цьому Кокс констатував, що будь-яка європейська держава, яка розділяє цінності та відповідає критеріям, може попросити членства. „Відповідь – так. Але виглядає, що зараз пропонувати членство не час… Навіть якби його і запропонувати, то одне ми знаємо дуже добре, що процедура займає роки: навіть якщо б була перспектива членства на столі завтра, в реальності це досягається десятиріччями”, - наголосив він.

При цьому Кокс зазначив, що зараз перед Україною на порядку денному інші питання: внутрішніх переселенців, десятки тисяч поранених, відновлення пошкодженої інфраструктури.