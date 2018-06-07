Путін похвалився розробкою нової "суперзброї"

Росія до 2022 році планує провести випробування надважкої ракети в безпілотному режимі.

Росія до 2022 року планує провести випробування надважкої ракети в безпілотному режимі.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін у ході прямої лінії, передає агентство "РИА Новости".

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"У нас є хороші програми, пов'язані з освоєнням далекого космосу. До 2022 року ми повинні провести перше випробування надважкої ракети, це мають бути пуски в безпілотному режимі, а до 2024 року вже пілотовані апарати повинні використовуватися", — сказав Путін.

"Загалом у нас великі, амбітні плани з розвитку космічної сфери. Запевняю вас, ми будемо далі йти цим шляхом", - зазначив Путін.

Також за його словами, новітнє зброю забезпечить паритет Росії з провідними державами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив про випробування в Росії нової ракети з ядерним двигуном. "В ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.