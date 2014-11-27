Сестра Кім Чен Ина посіла високу посаду в правлячій партії – BBC

У сюжеті про візит її брата на мультиплікаційну студію державні медіа назвали Кім Йо Чжон заступником директора одного із відділів у центральному комітеті партії, повідомляє BBC Україна.

Кім Йо Чжон, якій ще немає тридцяти, - єдиний відомий родич лідера КНДР, що займає державну посаду.

Її тітка раніше також відігравала провідну роль у партії, проте зникла після того, як її чоловіка стратили за різними звинуваченнями, в тому числі за зраду.

Кім Йо Чжон уперше з'явилася на публіці на похоронах свого батька Кім Чен Іра у 2011 році. Опісля її кілька разів помічали на офіційних заходах і в поїздках разом із братом.

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Кім Чен Ин та Кім Йо Чжон - діти Кім Чен Ира від його третьої дружини Ко Йон Хі. За повідомленнями, вони обоє вчилися у одній школі-інтернаті у Швейцарії.

Родина Кім править Північною Кореєю із моменту заснування держави у 1948 році.