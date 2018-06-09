Парад, літаки і вся королівська родина: у Лондоні відсвяткували день народження королеви Єлизавети II (фоторепортаж)

У Лондоні відбувся святковий парад Trooping the Colour ─ церемонія виносу прапора та офіційне святкування дня народження монарха Сполученого королівства.

Королева Англії Єлизавета II відзначає свій 92-й день народження в суботу, 9 червня.

Єлизавета II святкує день народження двічі на рік. Королева народилася 21 квітня. У другій половині червня відзначається офіційний день народження монарха. Як повідомляє ВВС, на суботню церемонію, участь в якій беруть близько 1000 солдатів, зібралася велика юрба глядачів.

Згодом королівська сім'я з'явилася на балконі в Букінгемському палаці. Були присутні на святкуванні і молодята - принц Гаррі і Меган Маркл.

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Святковий парад Trooping the Color відзначає день народження государя понад 250 років, а також виступає як демонстрація армійських навчань, музики і верхової їзди. Завершили святкову програму літаки Королівських військово-повітряних сил.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко привітав королеву Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Єлизавету II з Днем народження.