Армія Ізраїлю знищила морський тунель ХАМАС у секторі Газа

Завдяки тунелю ХАМАС мав можливість непомітно для ізраїльських військових залишати базу.

Армія Ізраїлю, завдавши удару по військово-морській базі палестинського ісламістського руху ХАМАС, знищила тунель, який виходив до моря.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці ізраїльської армії в Twitter.

Так, згідно інформації, операцію провели 3 червня на півночі сектора Газа. Знищений тунель давав можливість ХАМАС непомітно для ізраїльських військових залишати базу, розташовану на узбережжя сектора Газа, і виходити в море для здійснення атак на Ізраїль.