Армія Ізраїлю знищила морський тунель ХАМАС у секторі Газа
Армія Ізраїлю, завдавши удару по військово-морській базі палестинського ісламістського руху ХАМАС, знищила тунель, який виходив до моря.
Читайте такожВинищувачі розбомбили військові фрази об'єкти ХАМАС у відповідь на пуск ракет, які не долетіли до Ізраїлю
Про це йдеться в повідомленні на сторінці ізраїльської армії в Twitter.
Так, згідно інформації, операцію провели 3 червня на півночі сектора Газа. Знищений тунель давав можливість ХАМАС непомітно для ізраїльських військових залишати базу, розташовану на узбережжя сектора Газа, і виходити в море для здійснення атак на Ізраїль.
During IDF strikes in the Gaza Strip on Sunday, June 3rd, 2018, the IDF attacked a military post belonging to Hamas' naval special forces in the northern Gaza Strip. During this strike, an offensive terror tunnel, which leads to the sea, was demolished pic.twitter.com/WKaE6btUXa— IDF (@IDFSpokesperson) June 10, 2018