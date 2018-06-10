У Німеччині готують новий план політики з надання притулку
Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер має намір "докорінно" переглянути політику надання притулку Німеччиною.
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Про це повідомляє Deutsche Welle.
За словами Зеегофера, план міститиме 63 пункти. Центральним пунктом стане створення так званих "центрів розміщення шукачів притулку". Мігранти мають перебувати в цих центрах від часу прибуття до остаточного рішення щодо їхньої заяви на отримання притулку.
Так само новий план передбачає заходи для швидшого видворення з країни тих шукачів притулку, які скоюють злочини чи становлять загрозу.
За задумом керівника МВС, мігрантів без документів мають завертати на кордоні.
Міністр розвитку Ґерд Мюллер підтримав план Зеегофера і вказав на необхідність посилювати боротьбу з причинами міграції, в тому числі більше спонукати до приватних інвестицій у країни Африки.