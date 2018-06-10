У Німеччині готують новий план політики з надання притулку

21:51, 10 червня 2018
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Зеегофера, план міститиме 63 пункти. Центральним пунктом стане створення так званих "центрів розміщення шукачів притулку". Мігранти мають перебувати в цих центрах від часу прибуття до остаточного рішення щодо їхньої заяви на отримання притулку.

Так само новий план передбачає заходи для швидшого видворення з країни тих шукачів притулку, які скоюють злочини чи становлять загрозу.

За задумом керівника МВС, мігрантів без документів мають завертати на кордоні.

Міністр розвитку Ґерд Мюллер підтримав план Зеегофера і вказав на необхідність посилювати боротьбу з причинами міграції, в тому числі більше спонукати до приватних інвестицій у країни Африки.

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Теги: #мігранти у Німеччині#нелегальні мігранти в ЄС#біженці у Німеччині