У Німеччині готують новий план політики з надання притулку

У рамках нової політики мігрантів без документів зможуть відправляти назад ще на кордоні.

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер має намір "докорінно" переглянути політику надання притулку Німеччиною.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Зеегофера, план міститиме 63 пункти. Центральним пунктом стане створення так званих "центрів розміщення шукачів притулку". Мігранти мають перебувати в цих центрах від часу прибуття до остаточного рішення щодо їхньої заяви на отримання притулку.

Так само новий план передбачає заходи для швидшого видворення з країни тих шукачів притулку, які скоюють злочини чи становлять загрозу.

За задумом керівника МВС, мігрантів без документів мають завертати на кордоні.

Міністр розвитку Ґерд Мюллер підтримав план Зеегофера і вказав на необхідність посилювати боротьбу з причинами міграції, в тому числі більше спонукати до приватних інвестицій у країни Африки.