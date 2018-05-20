Німеччина планує витратити на міграційну політику до 2022 року майже 80 мільярдів євро

Найбільша стаття витрат у міграційній політиці Німеччини - це 31 мільярд на усунення причин міграції на батьківщині біженців.

Німеччина планує витратити на міграційну політику до 2022 року 78 мільярдів євро.

Про це повідомляє DW з посиланням на міністра фінансів ФРН Олафа Шольца.

Витрати федерального бюджету становитимуть близько 70 мільярдів євро. Ще 8 мільярдів євро, згідно з коаліційною угодою, до 2021 року мають бути спрямовані з федерального бюджету владі федеральних земель і комун для покриття їхніх витрат на вирішення завдань міграційної політики. Однак розподіл цих коштів поки що не затверджено.

Читайте такожІ тут добре: менше 10% українців замислюються над еміграцією

Найбільшою статтею витрат у міграційній політиці ФРН є боротьба з причинами міграції на батьківщині біженців. На ці цілі потрібно 31 мільярд євро, зазначає видання.

Ще 21 мільярд євро необхідно буде спрямувати на соціальні виплати біженцям. На заходи щодо їхньої інтеграції в Німеччині, наприклад, на мовні курси, заплановано 13 мільярдів євро, а на реєстрацію новоприбулих мігрантів та надання їм житла - 5,2 мільярдів євро.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році у Німеччині прийняли пакет законів, що стосуються біженців. Пакет заходів передусім має на меті прискорити процедуру розгляду заявок на політичний притулок та пришвидшити повернення на батьківщину людей, які не мають перспективи отримати статус біженця.