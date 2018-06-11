Угорські винищувачі на кордоні з Україною піднімалися за тривогою через порушення повітряного простору

Модель літака, що порушив повітряний простір Угорщини, та до якої країни він належить, поки невідомо.

В ніч з 9 на 10 червня літаки ВПС Угорщини були підняті по тривозі біля населеного пункту Берегдароц, що на кордоні з Україною.

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Як повідомляє сайт Збройних сил Угорщини, інцидент трапився через порушення повітряного простору країни неідентифікованим літаком.

Зазначається, що угорські винищувачі попередили порушника повітряного кордону про свою присутність інфрачервоними пастками. Через деякий час невеликий літак покинув повітряний простір Угорщини в Берегдароці.

Модель літака та до якої країни він належить угорське відомство не уточнює.