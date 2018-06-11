Угорські винищувачі на кордоні з Україною піднімалися за тривогою через порушення повітряного простору

02:57, 11 червня 2018
Світ
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Про інцидент повідомили у ЗС Угорщини / фото honvedelem.hu

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Як повідомляє сайт Збройних сил Угорщини, інцидент трапився через порушення повітряного простору країни неідентифікованим літаком.

Зазначається, що угорські винищувачі попередили порушника повітряного кордону про свою присутність інфрачервоними пастками. Через деякий час невеликий літак покинув повітряний простір Угорщини в Берегдароці.

Модель літака та до якої країни він належить угорське відомство не уточнює.

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Теги: #Україна#кордон#Угорщина