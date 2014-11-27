У Міноборони РФ не збираються приховувати жертви, однак не будуть їх розголошувати

Про це заявив на Раді з прав людини при президенті РФ заступник міністра оборони країни Микола Панков, повідомляє Новая газета з посиланням на члена Ради, координатора руху «Громадянин і армія» Сергія Кривенка.

«Слово «Україна» Панков не вимовив жодного разу. Засідання було присвячено військовій медицині та соціальному абезпеченню загиблих військових. На ньому було заявлено, що російських військ за межами країни немає, але всі загиблі отримають статус «загинув при виконанні військових обов'язків», а їхні родичі - належні виплати. На наші прямі запитання про те, звідки взялися загиблі, військові робили круглі очі і відповідали, що не будуть про це говорити», - розповів Кривенко.

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