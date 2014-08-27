У Росії з могил псковських десантників зняли таблички з їх іменами - журналіст

Про це на своїй сторінці в Twitter написав російський журналіст Олег Кашин.

"З Пскова пишуть: З усіх могил зняті таблички з іменами, прибрані фото та вінки від військової частини. Тепер це безіменні могили", - написав він.

З Пскова пишуть: З усіх могил зняті таблички з іменами, прибрані фото та вінки від військової частини. Тепер це безіменні могили. - Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) August 27, 2014

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на Донеччині спецпідрозділ сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані були з документами і зброєю та дали свідчення про те, що вони належать до військової частини 98-ї повітряно-десантної дивізії.

За словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня було передислоковано до Ростова-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, зокрема за допомогою декількох десятків БМД. Як відзначили десантники, тільки офіцерам був відомий маршрут проходження колони.Читайте такожЗатриманих російських десантників доставили до київського СІЗО

За інформацією російських ЗМІ, на кладовищі в селі Вибути поблизу полігону псковської десантної дивізії були поховані двоє десантників. Церемонія прощання відбувалася під охороною поліції.

27 серпня у Мінську президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території.

Самі десантники на прес-конференції, організованій СБУ, повідомили, що не знали, що перебувають на території України, і не збиралися воювати з українськими військовими.