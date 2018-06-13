Британська бабуся знайшла монету вартістю у сто тисяч фунтів у коробці з мотлохом

Спочатку вона хотіла викинути її, але після вмовлянь онуків вирішила безкоштовно оцінити її вартість на сайті з продажу антикваріату.

Бабуся з Великобританії збиралася викинути коробку зі старими монетами з горища, але в останній момент вирішила здати їх оцінювачу, який виявив, що одна з них коштує 100 тисяч фунтів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

69-річна жінка з міста Кінгстон-апон-Халл з регіону Йоркшир і Хамбер на сході країни успадкувала рідкісну монету від діда. Спочатку вона хотіла викинути її, але після вмовлянь онуків вирішила безкоштовно оцінити її вартість на сайті з продажу антикваріату разом з іншими знахідками: срібним чайним сервізом і біжутерією, які вона визнала дорогими.

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Експерти сайту пояснили їй, що монету викарбували у 1644 році при правлінні Карла I, і, так як вона збереглася в дуже хорошому стані, її збираються виставити на аукціон. За нумізматичну рідкість планують виручити більше 100 тисяч фунтів.

Ентоні Чарман (Antony Charman), головний оцінювач сайту Vintage Cash Cow, зазначив, що всі інші речі старенької коштували не більше 150 фунтів.

«Вона була і цим задоволена, але не розуміла, навіщо ми прийшли до неї додому. Але коли ми сказали їй ціну монети, вона мало не впала зі стільця», — розповів він.

Старенька збирається витратити гроші на круїз, а також допомогти вагітній внучці взяти іпотеку.