Питання про місце похорону Станіслава Говорухіна поки вирішується.

Названо ймовірну причину смерті відомого радянського і російського режисера Станіслава Говорухіна.

"Попередньо - гостра серцева недостатність", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Mash.

Зазначається, що питання про місце похорону поки вирішується. Найімовірніше, це буде Новодівоче кладовище.

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Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що режисер Станіслав Говорухін помер на 83-му році життя.

"О 10:37 в санаторії Барвиха після тяжкої і тривалої хвороби пішов з життя Станіслав Сергійович Говорухін", - сказав він.

Станіслав Говорухін зняв багато художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найбільш відомих його режисерських робіт у кіно: "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку". Він написав понад 20 сценаріїв до фільмів, серед яких "Контрабанда", "Пірати XX століття", "Вторгнення", "У пошуках капітана Гранта", "Таємниці мадам Вонг", а також кілька книг.

Варто зазначити, що режисер включений до списку нев'їзних до України осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Говорухін підтримав політику Путіна щодо Криму.