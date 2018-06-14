Ейфелеву вежу захищатимуть скло і солдати

21:46, 14 червня 2018
Світ
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REUTERS

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Прозорими ударостійкими панелями товщиною до 6 см пам'ятку захистять на півночі і півдні, для цього буде потрібно 450 стекол.

З двох інших боків вежі встановлять решітки та спеціальні тумби для захисту від автомобілів. Також район охоронятимуть поліція і солдати.

Загальна вартість реконструкції, в яку входить прикраса садів біля Ейфелевої вежі, складе €300 млн. Завершити перебудову планується до вересня.

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Теги: #Ейфелева вежа