Ейфелеву вежу захищатимуть скло і солдати
21:46, 14 червня 2018Світ
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Загальна вартість реконструкції, в яку входить прикраса садів біля Ейфелевої вежі, складе €300 млн.
REUTERS
Металеву огорожу навколо Ейфелевої вежі в Парижі замінять скляною, повідомляє Associated Press.
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Прозорими ударостійкими панелями товщиною до 6 см пам'ятку захистять на півночі і півдні, для цього буде потрібно 450 стекол.
З двох інших боків вежі встановлять решітки та спеціальні тумби для захисту від автомобілів. Також район охоронятимуть поліція і солдати.
Загальна вартість реконструкції, в яку входить прикраса садів біля Ейфелевої вежі, складе €300 млн. Завершити перебудову планується до вересня.
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