Військово-морський флот Росії приведено в повну бойову готовність - Reuters

Російські чиновники говорять, що Україна, на їх думку, нарощує військову присутність в регіоні в якості "провокації".

Сили Чорноморського флоту РФ приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Про це повідомили джерела, близькі до російських військових, передає Reuters. Російські чиновники говорять, що Україна, на їх думку, нарощує військову присутність в регіоні в якості "провокації" під час мундіалю.

Три джерела, близьких до російських військових, повідомили, що сили РФ біля узбережжя Кримського півострова приведені в стан підвищеної бойової готовності. Два джерела сказали, що це рішення пов'язане з проведенням в Росії чемпіонату світу з футболу.

"Через чемпіонат світу і очікування можливих провокацій України біля узбережжя Криму командування прийняло рішення підвищити рівень боєготовності флоту", - сказало одне з джерел, що побажало залишитися неназваним, оскільки не уповноважене коментувати оперативні плани в ЗМІ.

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Міноборони РФ заперечує, що приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Джерела повідомили, що посилення боєготовності включає відправку в район Азовського моря додаткових кораблів і додаткові бойові вильоти авіації ВМФ. За словами джерел, задіяні підрозділи ВМФ і берегових військ.

Джерело в берегових військах флоту сказало, що стан підвищеної боєготовності збережеться до 31 липня, в той час як чемпіонат світу завершиться 15 липня.

Українські ВМС і канцелярія секретаря ради національної безпеки України Олександра Турчинова не коментують перегрупування ВМФ Росії.

"Незалежно від стогонів переляканих російських найманців і загроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно загрозам", - повідомили в офісі Турчинова.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що побудова Керченського мосту дозволяє Росії швидко збільшувати військовий контингент в Криму.