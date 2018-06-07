Побудова Керченського мосту дозволяє Росії швидко збільшувати військовий контингент у Криму - Турчинов
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що побудова Керченського мосту дозволяє Росії швидко збільшувати військовий контингент у Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві.
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«На території окупованого Криму створений 22-й армійський корпус, відбулось нарощення військових підрозділів Чорноморського флоту РФ», - зауважив секретар РНБО.
«Що дуже небезпечно – побудова Керченського мосту дозволяє значно швидко збільшувати військовий контингент, розташований в АР Крим», - сказав Турчинов.
Нагадаємо, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою по мосту з Кубані в аннексированный Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня в аннексированном Криму стартували російські військові навчання, в яких беруть участь близько ста вертольотів і літаків. Також маневри за участю ППО і Чорноморського флоту пройдуть у Ростовській області та Краснодарському краї.