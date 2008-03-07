У В`єтнамі заборонили хом`яків

Міністерство сільського господарства В`єтнаму заборонило утримувати хом`яків. Згідно з рішенням влади країни, кожен, кого викриють у володінні хом`яком, буде оштрафований на суму до 30 мільйонів донгів, або 1900 доларів. Таку суму звичайний в`єтнамець заробляє майже за рік.

Причиною для заборони хом`яків сталі побоювання співробітників Міністерства сільського господарства, ніби домашні улюбленці можуть поширювати небезпечні захворювання. Зокрема, найбільший ризик для здоров`я в`єтнамців становлять контрабандні хом`яки з Таїланду і Китаю, яких привозять до країни без належних ветеринарних перевірок.

В`єтнамці почали купувати значно більше хом`яків у зв`язку з настанням Року щура, за східним календарем. Середня вартість хом`яка у В`єтнамі до заборони становила в перерахунку на північноамериканську валюту від 10 до 20 доларів.

Лента.ру