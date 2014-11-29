Віце-прем'єр Росії обурився, що їхні зірки агітували в Молдові за ЄС
00:45, 29 листопада 2014Світ
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Віце-прем'єр Російської Федерації, спецпредставник президента Володимира Путіна з питань Придністров'я Дмитро Рогозін висловив невдоволення тим, що зірки російської естради виступили у Кишиневі на запрошення проєвропейської Демократичної партії Молдови.
Рогозин обурився, що їхні зірки агітували в Молдові за ЄС
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Йдеться про Філіпа Кіркорова, Максима Галкіна та Миколу Баскова.
"Цікаво, скільки євро заплатять Кіркорову за агітацію Молдавії стати єврорумунами", - пише чиновник.
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Напередодні на центральній площі молдавської столиці відбувся концерт за участю Філіпа Кіркорова, Максима Галкіна, Миколи Баскова, а також Лайми Вайкуле і Андрія Малахова.
Виступ був організований Демократичною партією Молдови, яка виступає за інтеграцію країни в Євросоюз. Самі артисти наразі ніяк не прокоментували репліку Рогозіна.
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