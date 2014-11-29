Віце-прем'єр Росії обурився, що їхні зірки агітували в Молдові за ЄС

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про Філіпа Кіркорова, Максима Галкіна та Миколу Баскова.

"Цікаво, скільки євро заплатять Кіркорову за агітацію Молдавії стати єврорумунами", - пише чиновник.

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Напередодні на центральній площі молдавської столиці відбувся концерт за участю Філіпа Кіркорова, Максима Галкіна, Миколи Баскова, а також Лайми Вайкуле і Андрія Малахова.

Виступ був організований Демократичною партією Молдови, яка виступає за інтеграцію країни в Євросоюз. Самі артисти наразі ніяк не прокоментували репліку Рогозіна.