У Техасі вбито чоловіка, що обстріляв консульство Мексики

Як передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на поліцію, його було застрелено.

Відомо також, що злочинцю 49 років і в нього були судимості. Слідство намагається встановити, чи застрелився чоловік сам або його вбив сержант поряд з будівлею поліції.

На думку поліцейських, це виглядало як "антиурядовий" виступ, і було викликано загостренням дебатів на тему імміграції.

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