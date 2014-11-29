У Техасі вбито чоловіка, що обстріляв консульство Мексики
08:35, 29 листопада 2014Світ
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У столиці американського штату Техас Остіні чоловік обстріляв мексиканське консульство, поліцейську дільницю і будівлю суду.
Поліція вважає, що чоловік влаштував стрілянину через політичні мотиви / KEYE.TV
Як передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на поліцію, його було застрелено.
Відомо також, що злочинцю 49 років і в нього були судимості. Слідство намагається встановити, чи застрелився чоловік сам або його вбив сержант поряд з будівлею поліції.
На думку поліцейських, це виглядало як "антиурядовий" виступ, і було викликано загостренням дебатів на тему імміграції.
Читайте такожПоліцейський, який застрелив підлітка в Фергюсоні, змушений переховуватисяУ результаті обстрілу ніхто не постраждав, а пожежа, що чоловік спробував розпалити в консульстві, спричинила дуже незначний збиток. Наразі в будинку чоловіка, що стріляв, іде обшук.
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