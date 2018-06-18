Підземні поштовхи в Мехіко зафіксували відразу після голу в ворота збірної Німеччини
09:58, 18 червня 2018Світ
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Землетрус, зафіксований у місті Мехіко, виник штучно.
Збірна Мексики порадувала своїх уболівальників 17 червня / FIFAWorldCup
Радість вболівальників з приводу перемоги збірної Мексики над Німеччиною у матчі чемпіонату світу з футболу могла стати причиною сейсмічної активності, зафіксованої в Мехіко 17 червня. Про це в Twitter повідомила Мережа сейсмічного спостереження, геологічного аналізу і досліджень (SIMMSA).
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"Землетрус, зафіксований у місті Мехіко, виник штучно. Можливо, причиною стали масові стрибки під час голу збірної Мексики на Кубку світу", – сказано у твіті.
За даними SIMMSA, підземні поштовхи в Мехіко зареєстрували два датчики.
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