Підземні поштовхи в Мехіко зафіксували відразу після голу в ворота збірної Німеччини

Землетрус, зафіксований у місті Мехіко, виник штучно.

Радість вболівальників з приводу перемоги збірної Мексики над Німеччиною у матчі чемпіонату світу з футболу могла стати причиною сейсмічної активності, зафіксованої в Мехіко 17 червня. Про це в Twitter повідомила Мережа сейсмічного спостереження, геологічного аналізу і досліджень (SIMMSA).

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"Землетрус, зафіксований у місті Мехіко, виник штучно. Можливо, причиною стали масові стрибки під час голу збірної Мексики на Кубку світу", – сказано у твіті.

За даними SIMMSA, підземні поштовхи в Мехіко зареєстрували два датчики.