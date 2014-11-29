Париж знову визнали найкращим містом для студентів

Французька столиця опинилася на вершині рейтингу найкращих міст світу для отримання освіти.

Згідно британської компанії Quacquarelli Symonds, що спеціалізується на навчанні за кордоном, "Париж зберіг своє звання номера один серед студентських міст світу, очолюючи рейтинг третій рік поспіль", передає Росбалт.

На друге місце вийшов австралійський Мельбурн, відтіснивши Лондон з другого на третє місце.

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Найбільш представленою у рейтингу країною є США, хоча до першої десятки увійшло лише одне американське місто - Бостон.

У списку також Сідней, Гонконг, Токіо, Монреаль, Торонто та Сеул.