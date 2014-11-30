Девід Бекхем потрапив в автомобільну аварію - ЗМІ

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед", "Реалу" й збірної Англії Девід Бекхем потрапив в автомобільну аварію.

Як передає ТАСС із посиланням на британське видання Daily Mail, Бекхем їхав у машині з 16-річним сином Брукліном, якого батько забрав з футбольної школи "Арсеналу" після матчу.

За словами очевидців, Бекхем-старший при зіткненні з іншим легковим автомобілем пошкодив плече, син в аварії не постраждав.

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