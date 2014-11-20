Автомобіль посла Білорусі в Росії потрапив в аварію, загинули дві жінки (фото)

Машина посла Білорусі в Росії Ігоря Петришенка зіткнулася у Смоленській області з автомобілем ВАЗ, в результаті загинули дві жінки, сам посол не постраждав, повідомив у середу РИА Новости представник управління ДІБДР області.

Раніше джерело в правоохоронних органах регіону повідомило, що в результаті ДТП за участю автомобіля Mercedes з дипломатичними номерами загинула жінка, яка знаходилася в "Жигулях", ще одного постраждалого було госпіталізовано.

За словами представника управління ДІБДР області, аварія сталася о 10.47 мск в районі населеного пункту Яковлево Ярцевського району Смоленської області.

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"Це працівники посольства республіки Білорусь в РФ...посол республіки Білорусь та його водій", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, в результаті аварії одна з пасажирок ВАЗ загинула на місці (жінка 1939 року народження), ще одна пасажирка 1937 року народження померла у центральній районній лікарні міста Ярцево.

Він додав, що сам посол і його водій не постраждали, Петришенко відразу поїхав на роботу, а водій залишився давати пояснення поліції.

"Всі живі-здорові (в автомобілі Mercedes)і Петришенко, він відразу поїхав", - сказав представник правоохоронних органів.