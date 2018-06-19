Рейтинг схвалення Трампа серед американців піднявся до рекордного рівня з часів інавгурації

Зростання рейтингу президента США могло бути спричинено його історичною зустріччю з главою КНДР Кім Чен Ином.

Рівень схвалення роботи президента США Дональда Трампа серед американців на сьогодні становить, в середньому, 45%. Раніше такого рівня підтримки йому вдалося досягти лише у перший тиждень після вступу на посаду.

Читайте такожДерждеп після слів Трампа про "російський" Крим пояснивши свою позицію щодо півострова

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного аналітичною компанією Gallup. Відзначається, що поліпшення оцінки роботи президента може бути викликане його історичною зустріччю з главою КНДР Кім Чен Ином.

Вказується також, що протягом усього строку Трампа, його рейтинг залишався значно нижче рейтингу інших американських президентів в аналогічні періоди перебування на посаді.

В останні два тижні 90% республіканців висловили схвалення діяльності Трампа. Рівень його підтримки серед людей з незалежними політичними поглядами також зріс до 42%.

При цьому, рейтинг Трампа серед демократів залишається дуже низьким – на рівні 10%.

Дослідження Gallup базується на телефонному опитуванні, проведеному в період з 11 по 17 червня серед 1511 повнолітніх американців, що живуть в 50 штатах та окрузі Колумбія.

Раніше повідомлялося, що 57% американців задоволені ситуацією в США, що є найвищим показником з 2007 року. При цьому лише 41% опитаних схвалюють роботу Дональда Трампа на посту президента США в цілому.