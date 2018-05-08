Рівень задоволеності ситуацією у США серед американцв зріс до 11-річного максимуму

При цьому лише 41% опитаних схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента США.

57% американців задоволені ситуацією у США, що є найвищим показником з 2007 року.

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При цьому лише 41% опитаних схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента США загалом. На це вказує опитування, проведене на замовлення каналу СNN, передає Голос Америки.

Американці прихильніші до доробку Трампа в конкретних напрямках діяльності. Зокрема у сфері економіки - 52% оцінюють роботу президента США позитивно; міжнародної торгівлі - 43%; імміграції - 40%; закордонної політики - 42%.

СNN зазначає, що джерелом кращих оцінок роботи Трампа по конкретних напрямках стали демократичні виборці. Загалом досі лише незначний відсоток з них підтримує роботу Трампа, але нинішні показники - майже вдвічі зросли з початку року.

"Хоча загальний рейтинг схвалення діяльності Трампа не покращився, він вже не є найгіршим з усіх президентів на другом році перебування на посаді. Джиммі Картер також мав рейтинг підтримки 41% на травень свого другого року при владі. Між тим всі президенти сучасної ери мали кращі рейтинги схвалення на даному етапі: загалом у всіх із них рейтинг підтримки був за 50%, і лише Рейгана мав 45%", - пише СNN.