Інтернет не буде колишнім: Євросоюз може заборонити меми

Нові правила ЄС можуть знищити Інтернет, яким ми його знаємо – всіма улюблені меми опинилися під загрозою.

Комітет ЄС схвалив два нових правила щодо авторських прав, які, як стверджують противники поправок, «можуть знищити Інтернет, яким ми його знаємо».

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Як повідомляє видання The Independent, два суперечливих нових правила, відомі як стаття 11 стаття 13, являють собою зміни в законодавство, що регулює роботу Інтернету.

Стаття 13 була розкритикована активістами, які стверджують, що вона може змусити інтернет-компанії «заборонити меми», оскільки, згідно з новими правилами, всі веб-сайти зобов'язані будуть видаляти захищені авторським правом матеріали, що фактично може означати заборону мемів із зображеннями відомих фільмів або телешоу.

Статтею 11 вводиться податок, що вимагає від інтернет-компаній дозволу видавців використовувати фрагмент своєї роботи. Наприклад, на таких сайтах, як Google і Twitter невелика частина статті зазвичай відображається до того, як хтось натискає на неї повністю, але згідно з новим правилом ці компанії матимуть отримувати дозвіл і, можливо, навіть платити за використання цього механізму.

У листі, підписаному 169 експертами, стверджується, що нове правило,«швидше за все, буде перешкоджати вільному поширенню інформації, що має життєво важливе значення для демократії».

Хоча нові правила були схвалені комісією ЄС, вони не будуть вступати в силу до тих пір, поки їх не ухвалить Європейський парламент. Активісти закликають депутатів скасувати ці правила.